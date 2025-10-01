Champions League il gesto tifosi del Galatasaray | ecco cosa è successo nella sfida contro il Liverpool

I sostenitori del Galatasaray hanno mostrato messaggi di denuncia sulla crisi a Gaza: tra gli slogan più forti“Liberate la Palestina” Il Galatasaray ha superato il Liverpool per 1-0 nella fase a gironi di Champions League, grazie a una rete decisiva dell’attaccante argentino Mauro Icardi, ex Inter e PSG, che ha confermato il suo ruolo di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

champions league il gesto tifosi del galatasaray ecco cosa 232 successo nella sfida contro il liverpool

Champions League, il gesto tifosi del Galatasaray: ecco cosa è successo nella sfida contro il Liverpool

