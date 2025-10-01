Champions League domani alle 15 | 00 parte la vendita dei biglietti per Psv-Napoli

Da domani prenderà il via la vendita dei biglietti per Psv-Napoli di Champions League in programma martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21. Ad annunciarlo è stato il club azzurro tramite i propri canali ufficiali, fornendo tutte le informazioni utili necessarie. Psv-Napoli, al via la vendita dei biglietti: l’annuncio del club azzurro. Di seguito quanto si legge sul sito del club azzurro: “Per la gara PSV Eindhoven vs Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che dalle ore 15.00 di giovedì 2 ottobre 2025 e fino alle ore 15 di lunedì 6 ottobre 2025 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti del PSV Stadium, Philips Stadium. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Champions League, domani alle 15:00 parte la vendita dei biglietti per Psv-Napoli

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Champions League, il programma delle partite di oggi #SkySport #UCL #SkyUCL - X Vai su X

Champions League. Tutto facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppietta di Lautaro. Nerazzurri a punteggio pieno: 2 partite 2 vittorie https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta- - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, domani alle 15:00 parte la vendita dei biglietti per Psv-Napoli - Napoli di Champions League in programma martedì 21 ottobre ... Scrive ilnapolista.it

Champions League 2025-2026, dove vedere le partite (in tv e in streaming) - Juventus, Inter, Napoli e Atalanta sono le squadre italiane impegnate nella nuova edizione della più importante competizione europea. Come scrive wired.it