champions league a napoli scontri tra tifosi partenopei e dello sporting

Scontri in centro a Napoli tra tifosi partenopei e dello Sporting Lisbona, squadra portoghese che stasera sfiderà gli azzurri allo stadio Maradona per la seconda giornata di Champions League. Due gruppi di tifosi si sono scontrati in via Melisurgo, tra via Depretis e via Cristoforo Colombo. La Polizia è subito intervenuta separando i due gruppi. Un tifoso portoghese è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Cto. I tifosi dello Sporting sono stati accompagnati nel piazzale del porto dal quale poi saranno portati allo stadio Maradona. Al vaglio la posizione di alcuni supporter campani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

