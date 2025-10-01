Champions League ? Villarreal vs Juventus Diretta Streaming Amazon Prime Video

Grande attesa per la sfida della League Phase di UEFA Champions League Villarreal-Juventus trasmessa in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° ottobre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). provalo gratuitamente per 30 giorni * Una partita affascinante che mette di fronte il “Submarino Amarillo”, da sempre sinonimo di organizzazione e talento, e i bianconeri guidati da Igor Tudor. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Champions League ? Villarreal vs Juventus (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

La prima clamorosa sorpresa di questa Champions League arriva oggi: Liverpool ko sul campo del Galatasaray. Liverpool che dovrà venire a San Siro il prossimo 9 dicembre - X Vai su X

Champions League. Tutto facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppietta di Lautaro. Nerazzurri a punteggio pieno: 2 partite 2 vittorie https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta- - facebook.com Vai su Facebook

Villarreal-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 4 all'esordio contro il Borussia Dortmund, fanno visita al Sottomarino Giallo nel secondo turno della fase campionato ... Come scrive tuttosport.com

Giuseppe Rossi avverte la Juventus: "Villarreal favorito, troveranno una bolgia" - Giuseppe Rossi conosce bene il Villarreal, avendoci giocato per diversi anni e per questo sa ... Da msn.com