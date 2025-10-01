Champions Inter da urlo | 3-0 allo Slavia Chivu e il suo capitano incantano
L’Inter di Cristian Chivu cala il tris contro lo Slavia Praga, vincendo 3-0 nel cuore di San Siro durante la seconda giornata della League Phase di Champions League, e manda un messaggio inequivocabile alle pretendenti: la truppa nerazzurra è tornata, con Lautaro Martínez come spada affilata. La partita si accende alla mezz’ora del primo tempo, quando il portiere ceco Stanek regala involontariamente il pallone a Martínez. L’argentino, capitano e trascinatore, non perdona: insacca a porta vuota e sblocca il punteggio sul 1-0, scatenando l’uragano nerazzurro su un San Siro in delirio. Tre minuti dopo, l’Inter raddoppia con la ferocia di un branco affamato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
