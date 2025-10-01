Champions in chiaro questa sera su TV8 verrà trasmessa GRATIS la gara dell’anno

Champions in chiaro. Questa sera le altre gare della seconda giornata di Champions League. Le gare saranno trasmesse da Sky Sport, una su Prime ma c’è anche un’altra certezza per i tifosi: ad ogni turno, una partita di cartello viene proposta in chiaro su TV8, accessibile a tutti senza abbonamento. Champions in chiaro, quale partita sarà trasmessa su TV8. Per la seconda giornata, il match prescelto è Barcellona-PSG, in programma questa sera mercoledì 1° ottobre alle ore 21:00. Una sfida di altissimo livello, con il talento di Lamine Yamal e il nuovo Pallone d’Oro Ousmane Dembélé protagonisti al Camp Nou. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it