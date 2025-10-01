Champions | doppietta di Hojlund il Napoli batte lo Sporting 2 a 1
NAPOLI, 1° OTTOBRE – Nel primo tempo gli uomini di Conte hanno fatto un buon possesso palla che però si traduce in poche occasioni nonostante gli azzurri abbiano fatto la loro partita mostrando di essere determinati al raggiungimento dell’obiettivo. Ed ecco che al 36° minuto De Bruyne parte dalla difesa, scala il centro campo e passa la palla a Hojlund che si coordina e con un piattone destro la piazza in mezzo alle gambe di Rui Silva, dritto nella porta dello Sporting. Lo Stadio Diego Armando Maradona esplode in un urlo di gioia, in un attimo i tifosi azzurri hanno dimenticato la caduta milanese incantati dal duo De Bruyne – Hojlund. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: champions - doppietta
Milan, ti ricorda di Krunic? Che doppietta in Champions League!
Champions: rimonta Juve con Borussia Dortmund: dal 2-4 a 4-4. Strepitosa doppietta di Vlahovic. Pagelle. Gli altri risultati
LIVE Ajax-Inter 0-2, Champions League calcio in DIRETTA: Thuram trova la doppietta personale!
Champions League. Tutto facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppietta di Lautaro. Nerazzurri a punteggio pieno: 2 partite 2 vittorie https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta- - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO - Milan, ti ricordi Hauge? Prima doppietta in Champions League nella prima storica casalinga del Bodo Glimt - X Vai su X
Champions League, Napoli-Sporting 2-1: la doppietta di Hojlund fa sorridere Conte - 1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione ... Da msn.com
Il Napoli batte lo Sporting, prima vittoria in Champions: De Bruyne ricama calcio, Hojlund devastante - Gli assist del belga e le incursioni dell’attaccante mandano i lusitani al tappeto. Scrive fanpage.it