Champions | doppietta di Hojlund il Napoli batte lo Sporting 2 a 1

NAPOLI, 1° OTTOBRE – Nel primo tempo gli uomini di Conte hanno fatto un buon possesso palla che però si traduce in poche occasioni nonostante gli azzurri abbiano fatto la loro partita mostrando di essere determinati al raggiungimento dell’obiettivo. Ed ecco che al 36° minuto De Bruyne parte dalla difesa, scala il centro campo e passa la palla a Hojlund che si coordina e con un piattone destro la piazza in mezzo alle gambe di Rui Silva, dritto nella porta dello Sporting. Lo Stadio Diego Armando Maradona esplode in un urlo di gioia, in un attimo i tifosi azzurri hanno dimenticato la caduta milanese incantati dal duo De Bruyne – Hojlund. 🔗 Leggi su Primacampania.it

