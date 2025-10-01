Champions al Maradona | Napoli è la tua notte
Ormai dominante in Italia (la caduta con il Milan non è un dramma), Conte non vuole che il suo Napoli sia tremolante in Europa. Qualcosa di necessario, anzi di irrinunciabile, ben oltre la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: champions - maradona
“Vorrei giocare a Napoli!”: Champions, in vista del sorteggio c’è chi vorrebbe il Maradona
LIVE – Sorteggio Champions League: Chelsea e City dalla prima fascia, i blues al Maradona!
Chiariello: “Il Napoli ha pagato di tasca propria per salvare le partite di Champions al Maradona”
Treni straordinari dopo il match di Champions di domani al Maradona. - facebook.com Vai su Facebook
Champions: Napoli-Sporting, arbitra l'olandese Makkelie. Gara valida per la seconda giornata domani allo Stadio Maradona #ANSA - X Vai su X
Napoli-Sporting CP, il Maradona si prepara: doppio sold out in settimana - Era la notte del 21 febbraio 2024, contro il Barcellona si chiudeva la stagione Champions ... ilmattino.it scrive
Notte Champions, al Maradona lo Sporting: vietato sbagliare - Risale a 22 mesi fa l’ultima vittoria del Napoli in Champions League. Da ilmattino.it