Chad powers | la vera storia dietro alla serie con glen powell

serie comica sportiva: analisi di Chad Powers e il suo contesto narrativo. La produzione originale di Hulu, Chad Powers, si distingue come una serie televisiva che combina elementi di commedia e sport, focalizzandosi sulla parabola di un ex giocatore di football americano in cerca di redenzione. La narrazione si sviluppa attraverso la storia di Russ Holliday, un quarterback di successo durante gli anni del college, il quale, a causa di decisioni errate e sfortunate circostanze, vede sfumare le sue prospettive professionali. Anni dopo, decide di reinventarsi adottando l’identità fittizia di Chad Powers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

