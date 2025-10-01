Chad Powers | la storia vera dietro la serie con Glen Powell

Chad Powers ( qui la nostra recensione ) di Hulu è una serie comica sportiva che segue la carriera di un giocatore di football americano anni dopo la sua caduta in disgrazia. Ai tempi del college, Russ Holliday, un quarterback di successo, aveva davanti a sé un futuro promettente. Questo fino a quando una decisione sbagliata, uno sfortunato incontro con un tifoso e una serie di decisioni successive hanno compromesso ogni sua possibilità di successo. Tuttavia, anni dopo, il giocatore di football caduto in disgrazia trova una possibile soluzione per riscattarsi: Chad Powers. 🔗 Leggi su Cinefilos.it