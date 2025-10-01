Cgil Piacenza | Pronti allo sciopero generale se Israele attaccherà la Global Sumud Flotilla
La Cgil di Piacenza è pronta allo sciopero generale di tutti i settori quando verrà proclamato dalla Cgil nazionale in caso di attacco da parte di Israele alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza per portare aiuti umanitari e per rompere il blocco israeliano.Lo riferisce. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
