Cgil e Usb | venerdì 3 sciopero generale

21.04 Venerdì 3 ottobre la Cgil ha proclamato uno sciopero generale "in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza". Saranno garantite solo le "prestazioni indispensabili". "E' grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali,violando i principi costituzionali". Anche l'Usb proclama la protesta. "Aggredita la Flotilla: 3 ottobre sciopero generale. Israele attacca il diritto internazionale. Fermare tutto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it