Cgil e Usb pronti a bloccare ancora l’Italia Occupazione dei collettivi alla Sapienza
Tamburi, fumogeni, occupazioni. I collettivi pro Pal sono entrati in azione alla Sapienza, ieri, con il consueto inquietante copione. Hanno interrotto le lezioni, preso possesso di aule e ammainato la bandiera europea per issare quella palestinese. Hanno lanciato vernice e petardi contro l'ingresso del rettorato dell'Università, invocando un incontro con la rettrice. L'azione è stata commentata anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata nel comizio per le Regionali a Lamezia Terme. «Anche oggi - ha detto - le nostre forze dell'ordine stanno affrontando, devono perdere tempo con questi figli di papà dei centri sociali che stanno creando problemi all'università La Sapienza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
