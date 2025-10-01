Cesinali al vi la rassegna teatrale La stagione del sorriso con lo spettacolo L' ultimo scugnizzo
Al via la rassegna teatrale 202526 del Teatro d’Europa di Cesinali La Stagione del Sorriso, una rassegna intensa e di qualità, costruita con passione e competenza sotto la direzione artistica di Gigi Savoia, figura di spicco del teatro nazionale. Sabato 04 ottobre alle 20.30 e domenica 05. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: cesinali - rassegna
Al via la Rassegna Teatrale 2025/26 del TEATRO D’EUROPA di Cesinali LA STAGIONE DEL SORRISO una Rassegna intensa e di qualità, costruita con passione e competenza sotto la direzione artistica di GIGI SAVOIA, figura di spicco del Teatro nazionale. - facebook.com Vai su Facebook
Cinisello, rassegna teatrale. Compagnie del territorio sul palco dell’auditorium - Parte la nuova stagione al Pertini, in calendario 10 appuntamenti a ingresso libero. Come scrive ilgiorno.it
Torna la rassegna “La bella stagione” al teatro di Bucine - Arezzo, 21 settembre 2024 – Torna la rassegna “La bella stagione” e tornano gli appuntamenti proposti dal Teatro comunale di Bucine. Scrive lanazione.it