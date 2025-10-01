Cesinali al vi la rassegna teatrale La stagione del sorriso con lo spettacolo L' ultimo scugnizzo

Al via la rassegna teatrale 202526 del Teatro d’Europa di Cesinali La Stagione del Sorriso, una rassegna intensa e di qualità, costruita con passione e competenza sotto la direzione artistica di Gigi Savoia, figura di spicco del teatro nazionale. Sabato 04 ottobre alle 20.30 e domenica 05. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it