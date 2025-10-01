Cesetti all’opposizione | Priorità alla Zes e al nuovo ospedale C’è molto da fare
L’anno prossimo compie 50 anni in politica, le prime elezioni se le è giocate che ancora faceva il liceo Fabrizio Cesetti. Stavolta non doveva nemmeno essere della partita, dopo due mandati di fila, alla fine non solo si è candidato per il suo Partito Democratico ma ha conquistato 4.141 voti, gli stessi di cinque anni fa, e un seggio, una bella conferma: "Sono 114 voti in più rispetto al 2020, quando tra l’altro l’affluenza alle urne era stata maggiore di ben 9 punti percentuali Non era semplice, confessa, ho fatto una campagna elettorale con pochi soldi ma con una spalla fondamentale, Francesco Giacinti, che ha fatto un passo indietro per lasciar spazio a me e poi si è speso per farmi eleggere, con lealtà, generosità ed efficacia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ELEZIONI REGIONALI - Il neoeletto consigliere regionale del PD Fabrizio Cesetti. “Ringrazio chi ha creduto nella mia candidatura e auguro buon lavoro al presidente Acquaroli. Gli impegni che ho preso in campagna elettorale con i cittadini diventeranno subit - facebook.com Vai su Facebook
Cesetti, 'su Zes presa in giro, non decreto ma disegno di legge' - "Il disegno di legge per allargare la Zes anche alle Marche e all'Umbria, annunciato questa mattina dalla presidente Meloni, è l'ennesima presa in giro ai danni delle imprese e dei lavoratori ... ansa.it scrive
Fermo, mozione di Cesetti in Consiglio: «Assurdo il taglio delle Marche dalla Zona economica speciale» - FERMO «La giunta Acquaroli è stata spettatrice passiva dell’esclusione delle Marche dalla Zes». Come scrive corriereadriatico.it