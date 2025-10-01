Cesenatico al museo della Marineria la presentazione del bilancio di sostenibilità di Romagna Acque

Venerdì 3 ottobre è in programma al Museo della Marineria di Cesenatico l’annuale presentazione del Bilancio di Sostenibilità di Romagna Acque, uno strumento che viene redatto e pubblicato ormai da anni, e tratteggia il rapporto della Società con i propri stakeholder. Oltre alla presentazione del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it