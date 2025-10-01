Bologna, 1 ottobre 2025 – È il 21 novembre la data X per ‘CremoniniLIVE25’. Il nuovo album dal vivo di Cesare Cremonini in uscita è di particolare importanza, perché fotografa un momento decisivo nella carriera del cantautore bolognese. La scaletta del disco live, infatti, attraversa un repertorio ricco di successi e racconta più di venticinque anni di carriera. Tutti brani che sono stati portati in giro per l’Italia grazie al tour negli stadi del 2025. Serate che hanno superato i 600.000 biglietti venduti e sono state arricchite dalla presenza di ospiti che hanno reso ogni concerto un evento unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini, esce il nuovo album live: un grande racconto del tour negli stadi di tutta Italia