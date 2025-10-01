Cesare Cremonini esce il nuovo album live | un grande racconto del tour negli stadi di tutta Italia
Bologna, 1 ottobre 2025 – È il 21 novembre la data X per ‘CremoniniLIVE25’. Il nuovo album dal vivo di Cesare Cremonini in uscita è di particolare importanza, perché fotografa un momento decisivo nella carriera del cantautore bolognese. La scaletta del disco live, infatti, attraversa un repertorio ricco di successi e racconta più di venticinque anni di carriera. Tutti brani che sono stati portati in giro per l’Italia grazie al tour negli stadi del 2025. Serate che hanno superato i 600.000 biglietti venduti e sono state arricchite dalla presenza di ospiti che hanno reso ogni concerto un evento unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesare - cremonini
Cesare Cremonini chiude il tour infiammando l’Olimpico
Cesare Cremonini, il fenomeno pop che unisce generazioni: sold out in tutta Italia
Cesare Cremonini attesissimo a Torino: la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico
NONOSTANTE TUTTO di Cesare Cremonini ed Elisa si classifica QUARTA nel sondaggio dell'estate di Inchiostro Sonoro ? Restate sintonizzati per il resto della Top 5. I risultati completi saranno online sul sito bit.ly/inchiostrosonoro #cesarecremonini #e - facebook.com Vai su Facebook
Cesare Cremonini, esce il nuovo album live: un grande racconto del tour negli stadi di tutta Italia - Nel nuovo disco ‘CremoniniLIVE25’ anche le performance e i duetti memorabili assieme a Elisa, Luca Carboni e Lorenzo Jovanotti. msn.com scrive
CESARE CREMONINI a novembre esce il live “CREMONINI LIVE25” - Cesare Cremonini pubblica il 21 novembre CremoniniLIVE25: un album dal vivo che celebra i 25 anni di carriera, con ospiti speciali, successi intramontabili e la magia degli stadi 2025. Come scrive newsic.it