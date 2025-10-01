Cesa celebra i nonni con una festa all’insegna dello sport e del divertimento
In occasione della tradizionale Festa dei Nonni, il Comune di Cesa organizza un pomeriggio speciale dedicato a nonni e nipoti, all’insegna dello sport, del gioco e della socialità.L’appuntamento è fissato per giovedì 2 ottobre, dalle 16,30 alle 18,30, in Piazza De Michele. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
