Cerveteri Gubetti da Rocca | sanità al centro dell’incontro

Cerveteri, 1 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti si è recata in Regione Lazio dove è stata ricevuta dal Presidente Francesco Rocca e dal Dottor Andrea Urbani, Direttore Regionale della Salute e Integrazione Sociosanitaria. Oggetto dell’incontro, i servizi di sanità territoriali ed in particolar modo per i territori di Cerveteri e Ladispoli. Insieme al Sindaco, anche Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri, che a margine dell’incontro ha dichiarato: “Come prima cosa ringrazio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per la disponibilità riservata al Comune di Cerveteri e alla richiesta di incontro avanzata dal nostro sindaco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
