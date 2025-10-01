"Soddisfatta del mio risultato personale, e sono felice per la riconferma alla guida della Regione di Francesco Acquaroli ". Sono le prime parole di Elisabetta Ceroni, sindaca di Rapagnano, ma anche candidata alle ultime elezioni regionali nelle fila di Fratelli d’Italia, ottenendo 2.784 preferenze e risultando di fatto la donna più votata nel Fermano. "Sono stata orgogliosa che la squadra di Fratelli d’Italia e Francesco Acquaroli abbia pensato alla mia candidatura per questo appuntamento. La mia è stata una candidatura di servizio e quindi sono felice che Francesco Acquaroli sia stato riconfermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ceroni con 2.784 preferenze è la donna più votata nel Fermano