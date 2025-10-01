Cerimonia alla Scuola allievi carabinieri | celebrate le cresime
Ieri, nel corso di una suggestiva quanto partecipata funzione, 125 allievi del 144° corso Lorenzo Gennari della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria hanno ricevuto il sacramento della confermazione.A celebrare il rito è stato l’ordinario militare per l’Italia, mons. Gian Franco Saba, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Conferita la Medaglia d’Oro Mauriziana a due Carabinieri reggini - CC Rosario Malara, distintisi per la lodevole condotta durante il servizio e per gli eccezionali meriti ... Scrive reggiotv.it
