Cerimonia alla Scuola allievi carabinieri | celebrate le cresime

Reggiotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, nel corso di una suggestiva quanto partecipata funzione, 125 allievi del 144° corso Lorenzo Gennari della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria hanno ricevuto il sacramento della confermazione.A celebrare il rito è stato l’ordinario militare per l’Italia, mons. Gian Franco Saba, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

