Cerca di prelevare il denaro dal paniere di un' anziana poi tenta la fuga in una scuola

Un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato arrestato. Gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno notato un soggetto sospetto che stava per prelevare del denaro in contante da un paniere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it