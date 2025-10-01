Cerca di prelevare il denaro dal paniere di un' anziana poi tenta la fuga in una scuola
Un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato arrestato. Gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno notato un soggetto sospetto che stava per prelevare del denaro in contante da un paniere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: cerca - prelevare
Consegna d'occasione a Sedico Oggi Ilaria ha avuto il piacere di ritirare la sua Mini Countryman d'occasione, pensato per chi cerca lo stile iconico del brand ma con più spazio, comfort e versatilità Buon viaggio da Loris e tutto il team #CarraroConcession - facebook.com Vai su Facebook