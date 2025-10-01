Cerca di mostrarsi coraggioso perché vuole godersi quello che ha ora Sa che il domani non è garantito | Eric Dane affetto da SLA fotografato in sedia a rotelle

In sedia a rotelle fuori dall’aeroporto di Washington: Eric Dane è stato fotografato e le immagini, poi condivise su diversi account social, le ha pubblicate il Daily Mail. L’attore di Streghe e Grey’s Anatomy ha la SLA e lo ha annunciato lui stesso lo scorso aprile. Qualche mese dopo, a Good Morning America aveva spiegato: “Ogni giorno mi sveglio e mi ricordo che tutto questo sta accadendo. Non è un sogno”. A giugno, D ane aveva raccontato di aver perso la mobilità del braccio destro, e che temeva di peggiorare giorno dopo giorno. E al DailyMail una fonte vicina all’attore ha spiegato che le sue condizioni stanno peggiorando: “È molto triste, ma cerca di mostrarsi coraggioso, perché vuole godersi quello che ha ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

