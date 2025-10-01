Centrodestra slitta ancora il vertice per le Regionali | Decidiamo in settimana
Galvanizzati dalla vittoria nelle Marche, i leader del centrodestra si sono ritrovati ieri in Calabria per spingere Roberto Occhiuto. Obiettivo: portare a casa il 2-0 in una partita,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: centrodestra - slitta
Elezioni Regionali, fumata grigia nel Centrodestra: il vertice sui candidati slitta
Authority, su Mastro presidente si astengono centrodestra e M5s, la nomina slitta a settembre
Elezioni Regionali Campania, i candidati: slitta il vertice del centrodestra
#News di zona #SanSiro e dintorni - Sala incalza sul nuovo stadio - Agg. del 25 settembre 2025 ? “Come fate a votare contro?”: Sala incalza il centrodestra — Il 25 settembre 2025, nel giorno dell’approdo in Consiglio comunale della delibera per la vendit - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo Frizzoni risponde al centrodestra che aveva chiesto la sospensione dei lavori. «Intervento inderogabile». Modifiche al progetto: al posto dei vasi, le piante saranno interrate. - X Vai su X
Centrodestra, slitta ancora il vertice per le Regionali: «Decidiamo in settimana» - Galvanizzati dalla vittoria nelle Marche, i leader del centrodestra si sono ritrovati ieri in Calabria per spingere Roberto Occhiuto. ilmattino.it scrive
Big in Calabria, slitta ancora vertice centrodestra - Sempre più distanti, ma vicinissime per un'ora e dieci. Si legge su ansa.it