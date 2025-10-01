Centri sociali Milano | ‘se fermano la Flotilla blocchiamo tutto’
“Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto” avvisa il Cantiere, uno dei centri sociali più attivi e seguiti a Milano, che per “il giorno dell’attacco” annuncia un corteo alle 18 in piazzale Loreto. “Lo scenario di un blocco della Global Sumud Flotilla – scrivono gli attivisti – si fa sempre più vicino. Le barche si trovano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: centri - sociali
Centri sociali, l’era del riflusso. La sociologa: “Ma questi spazi servono ancora, sfidano il modello dominante di città”
Roma, occupato l’ex Circolo degli Artisti. Rampelli: “I centri sociali ci riprovano ma no pasaran”
Milano, sgomberato il Leoncavallo. Salvini "saluta" i centri sociali: "Afuera!"
Meloni: «Gli occupanti della Sapienza? Figli di papà dei centri sociali. Un cortocircuito della sinistra» - X Vai su X
attesi centri sociali e sigle antagoniste da tutta Italia. Piantedosi incontra prefetto e questore. Flash mob dei medici il 2 ottobre davanti agli ospedali - facebook.com Vai su Facebook
Centri sociali Milano, se fermano Flotilla blocchiamo tutto - "Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto" avvisa il Cantiere, uno dei centri sociali più attivi e seguiti a Milano, che per "il giorno dell'attacco" annuncia un corteo alle 18 in piazzale Loreto. Riporta msn.com
Sgomberato il centro sociale Leoncavallo a Milano. Meloni: "Occupazioni danno per la sicurezza - La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Secondo huffingtonpost.it