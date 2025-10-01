Centrale di Civitavecchia Angelilli | Da Enel impegno comune per garantire il lavoro

Civitavecchia, 1 ottobre 2025 – Le garanzie fornite da Enel sulla continuità di collaborazione con le aziende locali è un s egnale importante per il territorio di Civitavecchia e il suo tessuto imprenditoriale a tutela dei livelli occupazionali”. Lo ha dichiarato Roberta Angelilli vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio a seguito dell’incontro delle associazioni datoriali del territorio di Civitavecchia con Enel. L’accordo punta a rinnovare per tutto il 2026 i contratti in essere con le piccole e medie imprese del comparto metalmeccanico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

