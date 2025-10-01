Centrale al Caleotto la Lega vota contro | Gas fossile a pochi metri dalle scuole

Leccotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In città cresce la preoccupazione per la recente autorizzazione alla costruzione della centrale per il teleriscaldamento nella zona del Caleotto. Si tratta di un impianto alimentato a gas metano, con torri alte 25 metri e caldaie che bruceranno combustibili fossili, situato a poche centinaia di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centrale - caleotto

Teleriscaldamento a Lecco: sì alla centrale al Caleotto tra polemiche e perplessità

centrale caleotto lega votaCentrale al Caleotto, la Lega vota contro: "Gas fossile a pochi metri dalle scuole" - Piazza, candidato del carroccio: "Stupisce il sostegno delle liste ambientaliste. Come scrive leccotoday.it

centrale caleotto lega votaTeleriscaldamento a Lecco: sì alla centrale al Caleotto tra polemiche e perplessità - Approvata con 18 voti favorevoli la variante urbanistica per i due camini da 25 met ... Riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Centrale Caleotto Lega Vota