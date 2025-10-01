Centrale al Caleotto la Lega vota contro | Gas fossile a pochi metri dalle scuole
In città cresce la preoccupazione per la recente autorizzazione alla costruzione della centrale per il teleriscaldamento nella zona del Caleotto. Si tratta di un impianto alimentato a gas metano, con torri alte 25 metri e caldaie che bruceranno combustibili fossili, situato a poche centinaia di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Teleriscaldamento a Lecco: sì alla centrale al Caleotto tra polemiche e perplessità
Paolo Trezzi. . D-ELUDENTE Ieri in Consiglio comunale è andata in scena la commedia dell'assurdo, del far credere e anche un po' quella del chi se ne frega. - Nella discussione sul via libera alle 2 canne fumarie da 25 metri e relativa centrale a metano per il - facebook.com Vai su Facebook
