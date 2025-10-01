Centenario della Sagra dell' Uva di Marino

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sagra dell’Uva di Marino è in scena fino al 6 ottobre e celebra il 100esimo anniversario. La storica cittadina dei Castelli Romani ospita una delle più celebri feste del vino del Lazio, un evento che da oltre un secolo richiama migliaia di visitatori da Roma e da tutta Italia.Il vino dalle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centenario - sagra

centenario sagra uva marinoSagra dell’Uva di Marino, tutto pronto per l’edizione 2025: dal 26 settembre al 6 ottobre - Il Comune di Marino torna a celebrare la storica Sagra dell’Uva 2025, dal 26 settembre al 6 ottobre, tra degustazioni e rievocazioni storiche ... Lo riporta ilcaffe.tv

Sagra del’Uva di Marino, assaggio di folklore e costumi d’epoca con la Sfilata di Sbandieratori e Musici - Cortei storici, musica e cultura hanno animato il centro in attesa della 101ª edizione ... castellinotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Centenario Sagra Uva Marino