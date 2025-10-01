Centauro muore a 20 anni scontrandosi con auto si indaga per omicidio stradale

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un indagato per la morte di Pasquale Pio Mandile, il 20enne di Angri deceduto giorni fa, a seguito di un incidente stradale in via Nazionale. Poco dopo le 2 di domenica notte, lo scooter del ragazzo era finito contro una Ford Fiesta, guidata da un30enne di Sant'Egidio, risultato negativo ai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centauro - muore

Pozzuoli, si schianta con la moto e vola giù dal ponte: centauro muore sul colpo

Tragedia a Pozzuoli: muore giovane centauro dopo un violento scontro e un volo dal ponte

Giovane centauro muore a 19 anni in un incidente a Pomarance

centauro muore 20 anniAngri, impatto mortale sulla Nazionale: centauro di 20 anni perde la vita - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Lo riporta agro24.it

centauro muore 20 anniIncidente a Villaricca: muore centauro 24enne - Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo corso Italia, a Villaricca, dove ha perso la vita un giovane motociclista di 24 anni, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Centauro Muore 20 Anni