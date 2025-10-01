Celta Vigo-PAOK Europa League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Prima gioia stagionale per i galiziani?

Il Celta Vigo ha disputato finora 7 partite di Liga e 1 di Europa League: il dato davvero sorprendente è che i galiziani non sono mai riusciti a vincere, nonostante abbiano tenuto l’ossatura della squadra che aveva fatto così bene l’anno passato. Nella seconda partita europea della stagione, arriverà a Balaidos il PAOK, che nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

