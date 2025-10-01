C’è una invasione di polpi e i pescatori stanno facendo una fortuna | il fenomeno che ha cambiato la fauna dei fondali del nord della Francia

Quest’anno, le acque al largo della Cornovaglia hanno registrato un aumento significativo della popolazione di polpi, legato a temperature marine superiori alla media primaverile di 2-4°C. La situazione è iniziata a marzo ed è continuata per tutta l’estate, con un numero di catture senza precedenti nei mercati locali. “ Al mercato di Brixham stiamo vedendo decine di tonnellate di polpi ogni giorno”, ha dichiarato Barry Young, direttore generale della Brixham Trawler Agents. “È un bonus finanziario per i pescatori. Lo prendono con entrambe le mani finché possono.” Il fenomeno ha interessato principalmente le specie di fondale, note come pesci demersali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

