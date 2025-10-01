C' è la docuserie su Victoria Beckham The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow

S u Netflix a ottobre 2025 dominano i mostri. Ci sono due serie tv inquietanti da vedere: quella firmata da Stefano Sollima sul mostro di Firenze, e la terza stagione di Monster di Ryan Murphy, incentrata su Ed Gein, il serial killer che ha sconvolto l'America negli anni '50. Di ben altro tono è la docuserie su Victoria Beckham che segue la quotidianità dell'ex Spice Girl, tra vita famigliare e dietro le quinte della Fashion Week. "Il Mostro" secondo Stefano Sollima: in arrivo la serie Netflix sul Mostro di Firenze X Leggi anche › Ricchi al riparo dalla guerra nucleare. La serie Netflix "Il rifugio atomico" sarebbe piaciuta a Karl Marx Da non perdere anche i nuovi film di Edward Berger ( Conclave ) e Kathryn Bigelow, La ballata di un piccolo giocatore con Colin Farrel e A House of Dynamite, presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia.

