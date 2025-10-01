CdS – perché il Bayern Monaco ha preso nuove informazioni sul serbo

2025-09-30 22:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Dusan Vlahovic non cambia idea: vuole andare via a zero il prossimo giugno, a parametro zero. Il suo obiettivo resta quello di strappare il prossimo contratto alle migliori condizioni possibili e, per questo motivo, anche dalla Juve arrivano smentite su una sua partenza a gennaio. Sulle tracce del serbo ci sono dei club inglesi, tra cui il Chelsea, ma è dalla Germania che potrebbe arrivare presto un’offerta concreta. Dopo l’interesse manifestato negli anni passati, il Bayern Monaco ha deciso infatti di prendere nuove informazioni sull’attaccante bianconero, molto stuzzicato dall’ipotesi di giocare in Bundesliga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – perché il Bayern Monaco ha preso nuove informazioni sul serbo

