Bologna, 1 ottobre 2025 - Ancora rapine e scippi con strappo in centro a Bologna: passanti avvicinati con varie scuse per poi rubare loro catenine e collane in oro. Oltre a quelle già avvenute in via Indipendenza, i malviventi sono entrati in azione anche in via Zamboni,? largo Trombetti,?via de Giudei,?via Pratello,?via San Vitale,?via Marconi e?piazza San Francesco. In un caso sarebbe stato usato anche dello spray al peperoncino mentre un’altra vittima sarebbe stata colpita con una violenta gomitata. I fatti e le misure cautelari. I fatti sono avvenuti tra giugno-luglio e il personale della Squadra Mobile, sta eseguendo 8 misure cautelari, di cui 5 custodie cautelari in carcere e 3 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal gip a carico di altrettanti soggetti gravemente indiziati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Catenine rubate ai passanti in pieno centro a Bologna, usato anche lo spray al peperoncino: 8 persone nei guai