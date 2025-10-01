Categoria Under 18 Big Mat stagione positiva

Sport.quotidiano.net | 1 ott 2025

Vince il Cagliari, ma è stata una battaglia fino all’ultimo inning. Allo stadio ’Simone Scarpelli’ di via Orcagna, a Grosseto, è andato in scena l’ultimo concentramento di semifinale per la Final four Under 18 tra Big Mat Bsc, Torre Pedrera e Cagliari. I biancorossi, dopo aver ceduto il passo per 9-1 contro il roster sardo, in una partita segnata dall’ottima prestazione del lanciatore partente cagliaritano, hanno vinto per 12-9 contro il Torre Pedrera, quest’ultimo, invece, si è imposto per 3-1 sul Cagliari. La vittoria dei maremmani è arrivata grazie a un forte spirito di riscatto e dalla freschezza del monte di lancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

