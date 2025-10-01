Categoria Under 18 Big Mat stagione positiva
Vince il Cagliari, ma è stata una battaglia fino all’ultimo inning. Allo stadio ’Simone Scarpelli’ di via Orcagna, a Grosseto, è andato in scena l’ultimo concentramento di semifinale per la Final four Under 18 tra Big Mat Bsc, Torre Pedrera e Cagliari. I biancorossi, dopo aver ceduto il passo per 9-1 contro il roster sardo, in una partita segnata dall’ottima prestazione del lanciatore partente cagliaritano, hanno vinto per 12-9 contro il Torre Pedrera, quest’ultimo, invece, si è imposto per 3-1 sul Cagliari. La vittoria dei maremmani è arrivata grazie a un forte spirito di riscatto e dalla freschezza del monte di lancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: categoria - under
Idropulitrice Kärcher K?3: il top della categoria in offerta Prime Day
Smashing Pumpkins, il ritorno a Milano: “Grunge, metal o glam? Noi siamo oltre ogni categoria. Nessuno riesce ancora a definirci”
Caldo, idea cambio d'orario di lavoro. Ma è scontro tra sindacati e associazioni di categoria
15° Torneo del Caimano – Rugby Casale Un’edizione che ha visto 17 società di rugby, 70 squadre, oltre 900 giovani atleti dalla categoria under 6 alla under 12 disputare, 180 partite in una sola giornata. Domenica il campo del Rugby Casale si è trasform - facebook.com Vai su Facebook
Torneo “ Città di Siena” categoria Under 15 di hockey su rotelle - X Vai su X
Categoria Under 18. Big Mat, stagione positiva - Allo stadio ’Simone Scarpelli’ di via Orcagna, a Grosseto, è andato in scena l’ultimo concentramento di semifinale per la Final four ... Si legge su msn.com
Campionato Under 18, che lotta per la Final Four! - Sono ben otto le squadre ancora in corsa per il secondo posto nel girone A, alle spalle della Roma capolista. tuttomercatoweb.com scrive