Catania 43enne aggredisce i genitori malati per soldi | arrestato

Lite violenta nel quartiere San Cristoforo. Un uomo di 43 anni, con problemi di alcolismo e tossicodipendenza, è stato arrestato a Catania dopo aver aggredito i propri genitori anziani al culmine dell'ennesima lite legata a richieste di denaro. La madre, malata oncologica, e il padre, con seri problemi di deambulazione, sono stati costretti a chiedere aiuto alla polizia per salvaguardare la loro incolumità. L'intervento della polizia. Dopo la segnalazione, la sala operativa ha inviato sul posto una pattuglia delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

