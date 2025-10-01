Netta vittoria del centrodestra alle regionali e il Piceno che esprime tre consiglieri di maggioranza. Senatore Guido Castelli, un risultato in linea con le attese? "Gli elettori hanno dimostrato grande lungimiranza garantendo al centrodestra un risultato straordinario. Si è attivata l’intera coalizione: FdI in primis ma anche Lega e Forza Italia, con le liste civiche. Tutti i consiglieri neoeletti del Piceno hanno le carte in regola, ma la priorità è costruire una squadra di governo solida, capace di valorizzare competenze e dare risposte concrete ai cittadini". Nelle Marche FdI si conferma primo partito, cresce Forza Italia, cala la Lega che però nel Piceno resta avanti a Fi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelli e il Piceno a Fratelli d’Italia: "Dagli elettori grande lungimiranza"