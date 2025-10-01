Castelli e il Piceno a Fratelli d’Italia | Dagli elettori grande lungimiranza
Netta vittoria del centrodestra alle regionali e il Piceno che esprime tre consiglieri di maggioranza. Senatore Guido Castelli, un risultato in linea con le attese? "Gli elettori hanno dimostrato grande lungimiranza garantendo al centrodestra un risultato straordinario. Si è attivata l’intera coalizione: FdI in primis ma anche Lega e Forza Italia, con le liste civiche. Tutti i consiglieri neoeletti del Piceno hanno le carte in regola, ma la priorità è costruire una squadra di governo solida, capace di valorizzare competenze e dare risposte concrete ai cittadini". Nelle Marche FdI si conferma primo partito, cresce Forza Italia, cala la Lega che però nel Piceno resta avanti a Fi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Intesa su Art bonus nel cratere, 'per valorizzare il patrimonio'. Firmato ad Ascoli Piceno da Giuli, Castelli e sindaco Fioravanti #ANSA - X Vai su X
Ascoli, Fratelli d’Italia fa il pieno di voti grazie ai big Fioravanti e Castelli. Nelle zone terremotate il centrodestra sfiora il 70% - ASCOLI Fratelli d’Italia si conferma essere il serbatoio elettorale, la roccaforte a livello provinciale con una percentuale alta. Lo riporta msn.com