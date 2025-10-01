Castagnata nel bosco a San Bartolomeo di Sori con polenta focaccine e frittelle

Il Comitato della Società di Mutuo Soccorso di San Bartolomeo - Sori organizza domenica 5 ottobre la tradizionale Castagnata nel bosco. Alle ore 12 apertura dello stand gastronomico con polenta, focaccine, caldarroste e frittelle. Musica, ballo e divertimento con l'orchestra Armando e Cristina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

