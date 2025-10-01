Cassino spunta un messaggio misterioso nella notte | Cerca di sorridere sempre A qualcuno serve il tuo sorriso
Non è la trama di un film romantico né una trovata pubblicitaria (o forse sì?), ma il gesto di qualcuno che, nella notte scorsa, ha voluto seminare per le vie del centro un messaggio gentile, carico di significato e un pizzico di mistero.Adesivi con una frase semplice ma profonda – “Cerca di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: cassino - spunta
[ ?_ ] Analisi, passione e punti di vista a confronto: anche stavolta Universo D ha acceso il lunedì della Serie D. Ospiti in studio: ? Vittorio Mollo – preparatore dei portieri Sora ? Pietro Tribelli – centrocampista Cassino Alla guida - facebook.com Vai su Facebook