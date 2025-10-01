Caso Sangiuliano chiesto rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia

I capi d'imputazione vanno dallo stalking aggravato alle lesioni personali, fino alla diffamazione e all'accesso illecito alla vita privata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

caso sangiuliano chiesto rinvioCaso Sangiuliano, chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia - I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a gi ... Lo riporta tg24.sky.it

caso sangiuliano chiesto rinvioMaria Rosaria Boccia, chiesto il rinvio a giudizio: tutte le accuse del caso Sangiuliano - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia nell’ambito della vicenda che coinvolge ... Secondo iltempo.it

