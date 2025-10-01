Caso Marcella Bella parlano i giudici dopo le accuse di sessismo

Chi si aspettava che all'indomani della prima puntata di Ballando con le stelle si parlasse solo del ritorno in tv di Barbara D'Urso si sbagliava di grosso. A tenere banco è la polemica esplosa attorno a Marcella Bella, che dopo l'esibizione in pista è stata vittima di commenti volgari e doppi sensi sgradevoli da parte dei giudici del programma. Alla rabbia del pubblico, che ha giudicato di cattivo gusto i giudizi della storica giuria di Ballando, si è aggiunta la presa di posizione della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che ha definito " sessisti, squallidi e mortificanti" i commenti dei giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

