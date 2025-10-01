caso marangon quattro indagati per la morte del 25enne a raduno spirituale

Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Alex Marangon, i l barman di 25 anni che ha perso la vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024, mentre partecipava a una festa nell’Abbazia di Santa Bona a Vidor, in provincia di Treviso. Gli indagati sono due curanderos colombiani, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, difesi dall’avvocato Oscar Palet Santandreu, e Andrea Zuin e la sua compagna Tatiana Marchetto, gli organizzatori dell’evento, rappresentati dall’avvocato Cesare Dal Maso. L’ipotesi di reato, secondo quanto confermato a LaPresse da fonti legali, è “morte in conseguenza di altro reato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

