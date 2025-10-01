Caso Marangon quattro indagati per la morte del 25enne a raduno spirituale
Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Alex Marangon, i l barman di 25 anni che ha perso la vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024, mentre partecipava a una festa nell’Abbazia di Santa Bona a Vidor, in provincia di Treviso. Gli indagati sono due curanderos colombiani, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, difesi dall’avvocato Oscar Palet Santandreu, e Andrea Zuin e la sua compagna Tatiana Marchetto, gli organizzatori dell’evento, rappresentati dall’avvocato Cesare Dal Maso. L’ipotesi di reato, secondo quanto confermato a LaPresse da fonti legali, è “morte in conseguenza di altro reato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: caso - marangon
Caso Marangon, cambia l'ipotesi di reato: focus su chi ha fornito le droghe
Caso Marangon, l'avvocato dei curanderos: «Quella sera fu somministrato soltanto un decotto purgativo»
Caso Marangon, si stringe il cerchio sui presunti responsabili della morte di Alex
Sì infittisce il caso del defibrillatore inaugurato il 20 settembre! Oltre a non trovarne più traccia, ci chiediamo se fosse lo stesso già inaugurato nel 2022 dall’amministrazione Casciano. Si tratta di un viaggio nel multi verso o di un caso di mala gestione di un ap - facebook.com Vai su Facebook
Alex Marangon, quattro persone indagate per morte in conseguenza di altro reato - La svolta nelle indagini sulla morte di Alex Marangon: quattro persone indagate per morte come conseguenza di altro reato dopo il rito sciamanico sul Piave ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono 4 indagati: gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani - Il barman 25enne morì nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dopo aver assunto un mix di ayahuasca e cocaina, fino al lancio fatale nel fiume. Secondo quotidiano.net