Caso Garlasco | si tracciano soldi e movimenti sospetti
La corruzione in atti giudiziari e la caccia ai soldi in contanti che manda in tilt la difesa di Andrea Sempio. Perché se fino a qualche giorno fa il “partito” dell’opposizione alla nuova inchiesta di Pavia, che accusa il 37enne dell’omicidio di Chiara Poggi in concorso con altre persone, raccontava di fuffa, sogni e sicari, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!
Caso Garlasco verso la svolta, il muratore egiziano: "Nella spazzatura anche scarpe numero 44"; "È la misura di Sempio, Stasi ha il 42"
Omicidio Garlasco, nuove ombre sul caso: il racconto dell’avvocato Lovati riapre gli interrogativi
