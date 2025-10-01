La corruzione in atti giudiziari e la caccia ai soldi in contanti che manda in tilt la difesa di Andrea Sempio. Perché se fino a qualche giorno fa il “partito” dell’opposizione alla nuova inchiesta di Pavia, che accusa il 37enne dell’omicidio di Chiara Poggi in concorso con altre persone, raccontava di fuffa, sogni e sicari, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Caso Garlasco: si tracciano soldi e movimenti sospetti