Caso Garlasco | si tracciano soldi e movimenti sospetti

1 ott 2025

La corruzione in atti giudiziari e la caccia ai soldi in contanti che manda in tilt la difesa di Andrea Sempio. Perché se fino a qualche giorno fa il “partito” dell’opposizione alla nuova inchiesta di Pavia, che accusa il 37enne dell’omicidio di Chiara Poggi in concorso con altre persone, raccontava di fuffa, sogni e sicari, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

