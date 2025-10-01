Caso Garlasco difesa Sempio nomina nuovo genetista | Nessuna prova contro di lui

(Adnkronos) – Armando Palmegiani, ex poliziotto, è il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Sostituirà l'ex generale del Ris di Parma Luciano Garofano che ha lasciato per divergenze con i legali dell'indagato. Palmegiani, andato in pensione a Roma a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: caso - garlasco

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Caso Garlasco verso la svolta, il muratore egiziano: "Nella spazzatura anche scarpe numero 44"; "È la misura di Sempio, Stasi ha il 42"

Omicidio Garlasco, nuove ombre sul caso: il racconto dell’avvocato Lovati riapre gli interrogativi

Caso Garlasco. A #StorieItaliane la verità secondo l'Ex Maresciallo Francesco Marchetto tra rivelazioni e nuove indagini. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio: “divergenze con la difesa” - X Vai su X

Caso Garlasco, difesa Sempio nomina nuovo genetista: “Nessuna prova contro di lui” - Armando Palmegiani, ex poliziotto, è il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Da cn24tv.it

“Se Andrea Sempio è colpevole lascio”. Garlasco, Garofano ha mantenuto la promessa? Nuove ombre sul caso - Il clamoroso addio del generale Luciano Garofano al ruolo di consulente tecnico di Andrea Sempio, indagato nel complesso caso di Garlasco, ha scatenato ... thesocialpost.it scrive