Caso Flotilla massima allerta nelle città italiane | Governo in trincea per prevenire disordini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso Flotilla fa salire la tensione e, con l’avvicinarsi di manifestazioni e possibili scioperi improvvisi, cresce il timore di piazze violente come già accaduto a Milano. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna, chiedendo un rafforzamento delle misure di sicurezza. L’obiettivo è isolare i gruppi violenti, presidiare i luoghi più a rischio e aumentare la presenza delle forze dell’ordine. È stata individuata una finestra critica dall’1 al 6 ottobre, durante la quale potranno essere ridotti riposi e congedi del personale di polizia per garantire la massima operatività. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

