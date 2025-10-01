Caso De Bruyne non si è sentito De Laurentiis nell’indecifrabile ruolo che si è dato Corbo

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive del caso De Bruyne. Ha parlato solo Conte, De Bruyne è sparito nel suo silenzio. Doveroso e amareggiato silenzio. «È stato chiarito l’episodio», informa l’allenatore ma nell’ebbrezza dell’intervista tv aggiunge: «Chi mi conosce sa che non tollero un secondo errore». Un avvertimento perentorio che lascia un dubbio. Il caso De Bruyne è davvero chiuso o ancora una volta riaperto? Nessuno si è preoccupato di evitare altre repliche. Non si è sentito il presidente nell’indecifrabile ruolo che si è dato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

