Caso Cocci la Procura prende le impronte digitali agli ex consiglieri di Fratelli d’Italia

Prato, 1 ottobre 2025 – Potrebbero essere le analisi forensi a sbloccare l'inchiesta sul caso di tentata estorsione contro Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Prato. La Procura ha ordinato l'acquisizione delle impronte digitali di ex consiglieri FdI e di tutti coloro che hanno maneggiato le lettere anonime spedite con accuse hard e foto compromettenti. L'obiettivo è risalire, per esclusione, al possibile autore materiale, scrive "La Repubblica". Tra gli indagati ci sono Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale FdI, e Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Cocci, la Procura prende le impronte digitali agli ex consiglieri di Fratelli d’Italia

