Caso Albanese-Massari solidarietà al sindaco | Lei lo ha umiliato e il Pd tace
Reggio Emilia, 1 ottobre 2025 – “Il Pd non ha nulla da dire per il suo sindaco di Reggio, fischiato per aver chiesto la liberazione ostaggi come condizione per fermare la guerra? Nulla da dire sull’ Albanese che lo umilia?”. Viaggia a livello nazionale l’eco dei fischi di parte della platea ‘pro-Pal’ del teatro Valli indirizzati domenica scorsa al sindaco Marco Massari che – durante la cerimonia di consegna del Primo Tricolore a Francesca Albanese ( video ), relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati – aveva citato i rapiti israeliani di due anni fa: “Il feroce attacco del 7 ottobre non giustifica il massacro in corso a Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: caso - albanese
