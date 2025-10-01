Caserta stesa per vendicarsi di una donna | quattro arresti

Quattro arresti in seguito a una stesa a Falciano del Massico, in provincia di Caserta. In manette un esponente del clan attivo a Mondragone.  Si sarebbero resi responsabili di una “stesa” a Falciano del Massico (Caserta) per vendicarsi di una donna le quattro persone, tra cui Luigi Fragnoli, facente parte dell’omonima famiglia camorristica attiva a . 🔗 Leggi su 2anews.it

ansa.it scrive

