Caserta malore dopo il tentato furto della sua auto | 77enne salvato da carabinieri e 118

Si sente male dopo il tentato furto della sua auto ma viene salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e del 118. Questa mattina il 77enne si è presentato in caserma con un sorriso commosso e la stretta di mano pronta per ringraziare i militari dell’Arma. Caserta, malore dopo il tentato furto della sua auto: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caserta, malore dopo il tentato furto della sua auto: 77enne salvato da carabinieri e 118

In questa notizia si parla di: caserta - malore

Caserta, malore nel sonno: Erica Rezzuti muore a 41 anni

Tragedia nei campi a Olevano sul Tusciano, 82enne muore dopo un malore - facebook.com Vai su Facebook

Caserta, 77enne colto da malore durante un tentato furto: salvato dai carabinieri - Si è presentato in caserma per stringere la mano ai militari che gli hanno salvato la vita e per ritirare la sua auto: così un 77enne di Caserta ha voluto ... Scrive pupia.tv

Caserta, due agenti feriti dopo il tentato colpo in banca: 5 uomini arrestati in Bosnia dopo 5 mesi - Nel marzo scorso, dopo un inseguimento con la polizia, l’auto dei malviventi si schiantò contro la volante: due agenti rimasero feriti, mentre i ladri riuscirono a scappare. Secondo fanpage.it